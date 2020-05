Secondo quanto riferisce Repubblica, il Comitato tecnico-scientifico ha approvato la versione del protocollo di sicurezza per la ripresa degli allenamenti collettivi presentata nei giorni scorsi dalla Lega Serie A e dalla Federcalcio. I club hanno sarebbero stati soddisfatti in quelle che erano le loro richieste principali, ossia l'abolizione del ritiro obbligatorio per calciatori e staff tecnici e della quarantena per tutti i componenti del gruppo in caso di positività di un solo giocatore. In sostituzione, il CTS prevede lo svolgimento con maggiore frequenza dei tamponi per gli atleti e il personale a stretto contatto, in modo da isolare da subito gli eventuali casi ed impedire il contagio degli altri.