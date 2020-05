Nuovo rinvio. Secondo quanto riportato da Gazzetta, il Comitato Tecnico Scientifico ha nuovamente rinviato a domani la decisione sugli allenamenti collettivi. Le parti si sono riunite oggi per redigere un report per il ministro della Salute, Roberto Speranza: dunque, chi si aspettava una decisione per oggi rimarrà inevitabilmente deluso. Al centro del discorso resta sempre la quarantena per i contatti stretti dei nuovi positivi: il nodo non impedirebbe la ripresa degli allenamenti collettivi, ma quella del campionato. Il Consiglio dei Ministri affronterà anche questo tema.