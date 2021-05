Il patto rilancio, ma anche qualche tensione. Pirlo ha perso la squadra, l'ha vista scivolare via dalle sue mani proprio nel momento in cui la Juve si gioca tutto. Ma perché? Lo spiega Gazzetta, così: "nel gruppo serpeggia un certo malcontento e non solo verso il tecnico (i cui allenamenti sono considerati blandi e senza intensità e le cui dichiarazioni pubbliche, come quelle recenti su McKennie, non sempre vengono gradite) ma per come è stata gestita in toto la stagione. La squadra si è sentita spesso abbandonata a se stessa ed è da questa solitudine che vuole ripartire: serve un moto d’orgoglio per cercare di salvare la stagione, vincerle tutte e regalarsi un altro trofeo da dedicare a Buffon, che ha appena annunciato l’addio e in questi ultimi mesi ha cercato insieme a Chiellini e Bonucci di fare da collante tra vecchi e nuovi".