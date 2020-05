Christian Solinas, presidente della Regione Sardegna, ha illustrato l'ordinanza regionale in vigore dal 4 maggio: per il Cagliari e per tutti i club sardi, okay a ripartire in gruppo. "Ho autorizzato per gli atleti di discipline sportive per squadre, l'allenamento in forma individuale. E questo significa che gli atleti del Cagliari calcio potranno riprendere individualmente gli allenamenti all'interno di centri sportivi e strutture a porte chiuse ma all'aria aperta", le parole del numero uno della Sardegna.