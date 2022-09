Altro giro, altro ko, stavolta in campionato. Lacrolla a, sotto i colpi dell'espulsione a Di Maria e con la rete di Gytkjaer, lasciato libero di correre dall'intervento maldestro di Gatti.Social in fiamme, ovviamente. Sono tantissimi i tifosi che stanno nuovamente riproponendo uno degli hashtag più utilizzati nei giorni scorsi, quell' #AllegriOut che ormai non fa quasi più notizia. E la Juve crolla, e la Juve non ha più una fan base unita. A dimostrarlo sono i commenti circolati immediatamente dopo il fischio finale. E' l'inizio della fine, per tanti però con una soluzione drastica si potrebbe ancora salvare la stagione...