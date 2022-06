"Allegri ha anche un’altra idea: poter inserire nel motore, da collante tra centrocampo e attacco, un purosangue come Nicolò Zaniolo: non è un mistero che l’azzurro piaccia al tecnico livornese, che lo vede come funzionale al suo disegno tattico e letale tra le linee". Apre così Tuttosport, che poi aggiunge: "L’arrivo di Di Maria non esclude quello di Zaniolo, anche perché la Juventus dovrà fare i conti con i tempi di recupero di Federico Chiesa, atteso al top a ottobre e dunque costretto a saltare un numero consistente di partite. Piuttosto l’operazione Zaniolo, che avrebbe dei costi comunque consistenti anche con l’eventuale inserimento di contropartite, se dovesse andare in porto chiuderebbe la porta per Filip Kostic , tenuto al momento in stand by con l’Eintracht di Francoforte in attesa di vedere gli sviluppi sulle priorità di mercato". E non solo: "I contatti proseguono e sono possibili nuovi incontri tra Cherubini e Pinto in settimana: serviranno diverse puntate in quella che potrebbe diventare una sorta di telenovela dell’estate".