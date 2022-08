Nell'analisi della Gazzetta dello Sport, si racconta di un Allegri che ha in mente una Juve più offensiva. Con la faccia di Angel Di Maria, quella di Vlahovic e la qualità di Pogba, quando tornerà, ad aiutare.il miglior crossatore della Bundesliga che ha portato alla vittoria dell'Europa League dell’Eintracht Francoforte, prossimo all'arrivo in bianconero. Sono loro il supporto perfetto per il centravanti serbo, coloro che avranno il dovere di servirlo meglio e il più possibile.Kostic dovrebbe arrivare per l’inizio della prossima settimana, Allegri conta di arruolarlo già per la prima, quando Kean sarà squalificato. Ma l'analisi dei numeri è più centrale: sommando le cifre dei tre, Cuadrado, Di Maria e Kostic portano in dote 26 assist, quasi 9 a testa. Inoltre, continua la Gazzetta,. Nel nuovo sistema di gioco bianconero (Allegri finora ha usato solo in 4-3-3) sarà essenziale riuscire a creare più occasioni da gol. Il grosso problema della squadra di Max la scorsa stagione era stato proprio quello, segnare poco (solo 57 centri in campionato nel 2021-22, record negativo dal 2010-11) e l’arrivo di Vlahovic a gennaio, che nella prima parte di stagione aveva fatto 17 reti in A con la Fiorentina, non ha migliorato la situazione. Con Kostic, Max avrà più soluzioni: potrà giocare con Di Maria e il serbo ai lati di Vlahovic o alternare Cuadrado a uno dei due (preferibilmente a destra, dove si muove di solito, ma in tournée è stato testato pure a sinistra) oppure aggiungerlo, mettendolo a fare il terzino. Con tre ali si vola ancora di più". E manca ancora Chiesa...