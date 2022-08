Sarà una nuova Juve? Secondo Tuttosport, è stato indicativo l'allenamento sul giro-palla veloce riportato: "Veloci! Sul piede giusto del compagno! Così c'è una tempo di gioco in meno!", le parole di. Che chiedeva alto ritmo, alta intensità. E poi le dichiarazioni dei giocatori l'hanno confermato.Intanto, una battuta del mister: "Bisogna migliorare parecchio sul comandare il gioco". Poi Danilo: "Dobbiamo imparare a essere arroganti e stiamo provando proprio questo, anche nel gioco, in questi giorni di allenamento. Tenere palla, essere arroganti nella loro metà campo, quando siamo in fase di possesso, per vincere le partite".