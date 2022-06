"Massimiliano Allegri sta trascorrendo a Livorno la prima parte delle sue vacanze, con gli affetti e gli amici di sempre, ma anche se non è fisicamente presente alla Continassa è in contatto costante con la dirigenza bianconera". E' quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che aggiunge: "La priorità del tecnico è ripartire a inizio luglio per la stagione 2022-23 con una squadra che sia competitiva fin da subito per lo scudetto, evitando false partenze come quelle dell’annata scorsa, che ha costretto i bianconeri a chiamarsi troppo presto fuori dalla contesa. Per farlo servono giocatori pronti e con esperienza internazionale che possano colmare le lacune evidenziate dalla rosa della Signora e aiutare i giovani a crescere". Giocatori che valgono uno strappo alla regola sullo stipendio come Paulo Pogba a Di Maria, oltre a Kostic. Il francese va sempre più verso la chiusura, mentre i due esterni sono ancora in fase intermedia, ma la Juventus è pronta a una decisa accelerata per ridisegnare il tridente che piace a Max. Vlahovic al centro e due ali super, in attesa del recupero di Chiesa.



DI MARIA - Angel dalla Juventus vuole un annuale a 7,5 milioni di euro a stagione, la Juve glielo garantirebbe, ma a patto di fargli firmare un biennale che farebbe scattare il Decreto Crescita. Sulle cifre e sulla durata si è arenata la trattativa, ma la Juventus - scrive la Gazzetta - punta a farla ripartire andando incontro alle richieste del giocatore. Come? Con bonus facilmente raggiungibili fino a 7. E a metà settimana (forse già domani) è previsto un contatto con l’agente del giocatore. Allegri ha fretta e non vuole piani B.



KOSTIC - Di Maria più... Kostic. Serve un rinforzo anche a sinistra, dove Allegri preferisce spendere per un esterno piuttosto che per un terzino, sottolinea la Rosea. Kostic è un’opportunità e con il suo procuratore, Alessandro Lucci, i rapporti sono molto buoni e il dialogo è già stato avviato. La Juventus lo valuta sui 15 milioni e si muoverà con il club solo dopo aver sistemato la questione dei parametri zero.