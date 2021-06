Paulo Dybala non parteciperà alla Copa America: secondo il c.t. argentino Lionel Scaloni il valore del giocatore non si discute, ma aspetta che possa tornare ad avere la giusta continuità nel club e dare così la giusta affidabilità. Già, ma quale club?



Massimiliano Allegri, al suo secondo approdo alla Juventus, è stato chiaro: Dybala dev'essere uno dei punti fermi da cui ripartire per il suo nuovo ciclo. Tuttavia ci sono due nodi cruciali da risolvere, che rendono tutt'altro che facile questa permanenza. Il primo riguarda Cristiano Ronaldo: la società bianconera ha bisogno di incassare e liberare monte ingaggi, e uno dei due sembra destinato a partire sicuramente. Oggi come oggi, CR7 è più propenso a partire che a restare, ma bisogna vedere se i papabili acquirenti Manchester United e Paris Saint-Germain saranno disposti ad affondare il colpo. Di sicuro e certo c'è ben poco.



E poi la famigerata trattativa per il rinnovo (contratto in scadenza l'anno prossimo) ancora congelata da mesi. Con l'addio di Fabio Paratici e la promozione di Federico Cherubini a direttore sportivo non dovrebbe cambiare nulla: l'offerta della Juve non arriva neanche a 10 milioni di euro di stipendio, mentre lui e il procuratore Jorge Antun ne chiedono più di 10...