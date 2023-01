Non è semplice provare a trovare dei motivi per cui essere ottimisti dopo una disfatta come quella di Napoli. Però ci sono. E sono tutti, o quasi, nella Juve che a Napoli non c'era. Già, perché da qui alla fine di gennaio, Max Allegri spera davvero di poter recuperare tutti gli indisponibili. Spera davvero di poter allenare per la prima volta una Juve al completo, questo sì che sarebbe una notizia considerando lo storico di questa stagione e non soltanto. Al Maradona si è rivisto un Angel Di Maria in formato originale, è stata piuttosto il resto della squadra a non aver risposto presente nella sfida scudetto. Pure Federico Chiesa ha dimostrato di essere sempre più vicino alla condizione migliore, la prestazione di Napoli è stata negativa, la possibilità di rivederlo titolare dopo più di un anno è un importante punto di ripartenza. E poi ci sono tutti gli altri ancora in infermeria ma che stanno lavorando per mettersi a disposizione. Per spostare per la prima volta in stagione l'ormai famosa Juve virtuale dalla lavagna al campo, un qualcosa che Allegri attende dal primo giorno di ritiro estivo.Scopri tutto in gallery