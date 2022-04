Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa:



VLAHOVIC - "Sembra che faccia il bastian contrario di ciò che dicono tutti. Lo ripeto: Dusan è un giocatore importante, ma è 1 anno e mezzo che gioca a calcio. Giocare alla Juve non è come alla Fiorentina. La voglia di far gol lo porta ad avere fretta. Ha tutti i margini di miglioramento... quando sarà più sereno nei controlli e nelle occasioni, verrà fuori. Poi lo studiano e lì deve migliorare. Sono contento, però. Ha lottato e fatto. Deve restare sereno".