Massimiliano Allegri ha parlato anche in conferenza stampa al termine della gara contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "I ragazzi sono stati bravi, questa partita era difficile, abbiamo rischiato in campo aperto ma abbiamo giocato con serenità"."Dentro in una gara complicata, era preoccupato ma ha fatto una buona gara. Biraghi che lo ha sempre aggredito, ha fatto una partita accorta".- "Tecnicamente non si discute. Da domani sarà con la squadra, ma le questioni legate al rinnovo sono tra lui e la società".- "Ha fatto una partita meglio di quanto mi aspettassi. Ha 21 anni e ha un cuore, è cresciuto qui. Una partita corretta".- "Italiano sta facendo un ottimo lavoro, è molto bravo".VITTORIA - "Bravi a portare dalla nostra parte il risultato, ma la Fiorentina non ha meritato di perdere".