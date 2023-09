Massimiliano, in conferenza stampa, parla così dopo Juve-Lazio."Partita perfetta? Diciamo buona contro un'ottima squadra. Prima vittoria in casa. Questa è la seconda. Tornare a vincere davanti ai tifosi è importante, oggi c'era una bella armonia. I tifosi sono stati bravi nei momenti di difficoltà quando la Lazio aveva il pallino. Non bisogna pensare a grandi cose, ma a lavorare giorno dopo giorno. Strada lunga. L'obiettivo resta entrare tra le prime 4 e poi vedremo"."I tifosi ci hanno dato una bella spinta, è importante, abbiamo bisogno del sostegno. Vincere oggi era importante, uno scontro diretto. Dispiace per il gol preso. Abbiamo avuto l'opportunità di vedere come reagiva la squadra a quel gol. Siamo stati bravi"."Tutta la squadra. Chi è in ottima condizione e chi è in ritardo, ma la squadra si è comportata bene. Voleva la vittoria. Ho chiesto di restare nella partita, si poteva uscire, abbiamo iniziato bene. Due occasioni avute, due subite. Quando sembrava tutto liscio abbiamo subito gol. La squadra ha fatto una buona partita quando aveva la palla e quando non ce l'aveva"."Non solo loro, c'è da migliorare tutti. Non era semplice fare la formazione. Milik e Kean sono entrati bene, Fagioli ha fatto un buon secondo tempo. Manteniamo questo spirito, questa voglia di arrivare. Per farlo serve correre più degli altri ed essere più arrabbiati degli altri"."Non ho pensato niente, Vlahovic è sempre stato un giocatore della Juve. Come Chiesa. Come chi ho a disposizione. Quest'anno è stato un mercato diverso, abbiamo fatto valutazioni con la società, Giuntoli e Manna, sul valore della squadra. Che può migliorare, crescere, lo farà di conseguenza anche la squadra"."Si spiega così la metamorfosi? Il calcio è fatto molto di empatia. La squadra aveva fatto 72 punti in un anno difficile, siamo ripartiti, abbiamo tempo per lavorare, dispiace non giocare le coppe, ora bisogna essere bravi a tornare a giocare la Champions. Vlahovic ha subito problemi di pubalgia, Chiesa era normale che avesse alti e bassi. Bastava vedere le gambe quando si è ripresentato il 10 luglio. Cambiaso può migliorare, Weah uguale. McKennie è utile, bravo, ha gol nelle gambe. Tutti stanno crescendo. Pensiamo a lavorare e a fare il meglio possibile"."Gli screzi ci sono stati, tutti hanno il diritto di lamentarsi. La curva sempre vicino, oggi più che mai. Un percorso da fare quest'anno insieme, squadra, società e tifosi. Arriveranno momenti difficili. Il campionato finisce il 25 maggio. Ora mettiamo fieno in cascina"."Allenamenti specifici? Una volta si facevano le partitine a piede invertito. Adesso? Uguale""E' molto bravo a smarcarsi, tecnica straordinaria, oggi è andato vicino al gol. Ha tenuto botta. E' un 2003 e può crescere. Credo abbia 50 partite nella Juve e non è poco. Sono rimasto contento anche di Fagioli, aveva saltato la preparazione. L'importante è tenere alta la voglia di arrivare e di prendersi le vittorie. Giochiamo in 16: chi gioca, chi inizia, chi dopo, deve tenere alto il ritmo"."La squadra, rispetto alla prima di Udine e poi col Bologna, è cresciuta stasera come a Empoli. Deve capire i momenti di pressione, quando c'è da rifiatare, e trovare l'equilibrio giusto tra le due cose. La squadra lo sta facendo".