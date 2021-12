, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Genoa.- "Non avevo deciso di sostituirlo, ma aveva preso il giallo e continuava, così ho deciso di toglierlo. Non è successo assolutamente niente, anzi mi dispiace perché aveva fatto una bella partita tecnicamente, poteva far gol, però stasera è stato bello vederlo giocare così come tutta la squadra.Credo che noi abbiamo voluto rafforzare la nostra posizione come percentuale occasioni create e gol, stasera abbiamo rinforzato la nostra posizione non ottimale, lì bisogna per forza migliorare.Sono contento stasera, mi sono divertito a veder giocare la squadra. Come a Salerno e come in altre partite, per esempio Sassuolo, poi abbiamo perso e contano i risultati, quindi va così. E' normale che a livello di percentuale realizzativa possiamo solo migliorare, è un buon segnale questo.- E' un giocatore che insieme a Locatelli fanno quantità e qualità, Manuel più qualità, Rodrigo più quantità. E' migliorato nel corto, sta migliorando nel lungo, ma deve migliorare nella visione periferica del gioco. E' abituato a giocare troppo corto, un centrocampista deve essere completo e bravo a giocare sia corto che lungo, altrimenti le punte non le innescano mai. Stasera, anche sbagliando qualche passaggio, sono stati bravi. Rodrigo ha cercato 3/4 volte di mettere in porta Morata e Kean.- Sono le sue caratteristiche, tantissimi gol che ha fatto li ha fatti a rimorchio su cross e palle dietro. Sono le sue caratteristiche.Nella fase di costruzione i tre sotto Morata hanno libertà di muoversi, magari Kulusevski è più bloccato perché in quella zona ci gioca Paulo, Bernardeschi ha più raggio d'azione e sta crescendo molto, ma siamo solo all'inizio. Stasera era importante vincere così, con questa testa e con 90' aggredendo la partita.Noi siamo quinti insieme alla Fiorentina, quelli davanti stanno andando molto bene e meritano le posizioni che hanno, poi magari a fine anno sarà diverso. Noi abbiamo un obiettivo nostro che è quello di fare il massimo, perché poi abbiamo ottavi di Champions, Supercoppa, Coppa Italia. Oggi era importante vincere, ora abbiamo trasferte difficili come Venezia e Bologna e chiuderemo con il Cagliari. Vedremo passo dopo passo".