Le dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo hanno lasciato un pò di perplessità nell'animo dei tifosi juventini. Quel 'provare a vincere' annunciato dall'allenatore livornese ha infatti scatenato un dibattito. Ecco un estratto delle sue affermazioni.'Ho sentito troppi trionfalismi in giro. La Juve ha il dovere di puntare a vincere come tutti gli anni. Vincere è difficile, ci sono squadre attrezzate, il Milan campione, l'Inter ha preso ottimi giocatori, la Roma si è rinforzata molto. Un campionato con 6 pretendenti e ci siamo anche noi. Bisogna lavorare in silenzio, conta vincere, migliorare la squadra sotto tutti i punti di vista. Sotto l'aspetto del gioco, della fase difensiva. Credo sia un lavoro che stiamo facendo quotidianamente, la società è stata molto brava a sostituire chi è partito. Pensiamo al campionato, 4 partite prima della chiusura del mercato, tre in casa e una fuori'.