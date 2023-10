La Gazzetta dello Sport in edicola analizza Milan-Juve. In caso di vittoria - si legge -,darebbe colore ai sogni bianconeri e spedirebbe un messaggio intimidatorio alla concorrenza, preoccupata dal privilegio forzato di settimane senza coppe, come ha appena ricordato Marotta. Ma il risultato non basta. La notte di gala alla Scala del Calcio deve servire ad Allegri per intimidire anche con il gioco, come ha fatto finora solo contro la Lazio.