Ancora una volta,festeggia il successo, ma questa volta non sul campo da calcio. Nel mondo dell'ippica, all'Ippodromo Capannelle, la sua cavallaha trionfato nel Premio Signorino, una gara lunga 1800 metri. Proprietà dell'allenatore livornese, Estrosa si è distinta nell'evento, superando la concorrenza dei maschi e proiettandosi verso il prestigioso 'Presidente della Repubblica', in programma per il 19 maggio durante il Derby Day.Montata con maestria da Dario Di Tocco e vestita con una, la cavalla ha mostrato una prestazione eccezionale, respingendo ogni tentativo di recupero da parte dei rivali senza neanche dover spingere troppo."È stata una grande emozione per me, soprattutto per il fatto che una femmina ha battuto i maschi. Ed è la prima volta. Naturalmente sono molto contento anche per gli allenatori di Estrosa, Cristiana Brivio ed Endo Botti, che stanno facendo un ottimo lavoro".