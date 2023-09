Rispetto alle passate stagioni, Massimiliano Allegri ha deciso di cambiare strategia e spengere i riflettori sulla squadra in ottica scudetto. Come riferisce il Corriere dello Sport, l'allenatore della Juve non vuole sentir parlare di titolo, non vuole che l’entusiasmo che circonda la squadra, giustificato dai risultati, diventi controproducente. Così, da esperto timoniere, allontana pericolose tentazioni e rimanda nel campo avversario la palla della pressione e degli obblighi di vittoria.