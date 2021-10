Massimiliano Allegri è tornato alla Juventus quest'estate dopo due anni sabbatici, in seguito alla precedente esperienza da allenatore juventino. Due anni in cui sarebbe potuto succedere di tutto, anche un suo approdo sulla panchina dell'Inter al posto di Conte. Ma alla fine Allegri è ridiventato bianconero, e queste sono le sue parole in proposito alla vigilia del derby d'Italia: "In due anni è passata acqua sotto i ponti, tanta. Mi hanno accostato a uno, all'altro. Ho fatto la scelta della Juventus. Sono contento".