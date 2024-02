L'ex dirigente dell'Udinese, Marino, ha parlato così di Cristiano Giuntoli e del suo aiuto ad Allegri nell'intervista a Tuttosport: "In questo lavoro di impostazione o per meglio dire di trasformazione degli obiettivi e della mentalità, dell’età media della squadra, credo che Giuntoli dia sempre un 20 per cento in più all’opera dell’allenatore nella quotidianità. Oggi la presenza nella quotidianità di un direttore sportivo esperto, con personalità e competenze come Giuntoli aggiunge sempre qualcosa al lavoro del tecnico. Allegri con Giuntoli ha potuto fare, rispetto agli altri anni, meno il dirigente e più l’allenatore, questo si è visto molto. "Sul futuro di Allegri e come lavora Giuntoli, ha aggiunto: "Cristiano poi è un tipo conservativo con gli allenatori, soprattutto quando raggiunge l’empatia che traspare nel loro rapporto". ( QUI L'INTERVISTA COMPLETA).