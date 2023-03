Antonio, a TMW Radio, parla così di Allegri:"Si può dire tutto ma è un grande allenatore. Quando la squadra non ha reso, lui ha sofferto e ha preso giustamente delle critiche. Quest'anno, per quello che è accaduto, ha fatto un lavoro meglio degli altri. Si può dire che è un allenatore diverso dagli altri lo si può dire. Con altri calciatori ha dominato, ama gestire certe situazioni. Io sono sempre portato alla continuità, ma lì ci sono delle questioni societarie da risolvere e vedremo. Si vuole un allenatore innovatore? Magari a De Zerbi servirebbe tempo, ma la Juventus può dare questo tempo? Non credo. A Sarri non è stato dato il tempo per esempio".