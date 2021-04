Si fa un gran parlare del possibile ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus. A dire il vero, non da oggi e non da ieri. La sua ombra ha iniziato a incombere già su Maurizio Sarri a suo tempo, e poi su quella di Andrea Pirlo. Ma mai come in questo momento, caratterizzato dalle mille difficoltà di Pirlo nel suo primo anno da allenatore (non solo della Juve, ma in generale) si rincorrono i rumors su un suo revival bianconero. Ma cosa ne pensa la società di Agnelli? Secondo Tuttosport la posizione è di totale smentita.