Massimiliano, a DAZN, parla così dopo Lecce-Juve."La squadra ha fatto una buona partita, a parte l'ultimo tiro concesso, siamo stati anche fortunati. Potevamo fare gol prima dell'1-0, giocata anche una buona partita. Potevamo sfruttare meglio alcune situazioni, precisione nei passaggi. Nella ripresa abbiamo avuto occasioni, importante vincere, venivamo da una batosta"."Nicolò ha grandi qualità, ha fatto un percorso dove è stato un po' imbastardito nel ruolo. Nella sua carriera, il ruolo è davanti alla difesa. Ha tecnica, deve impararlo perché non l'ha mai fatto. Ogni tanto va in giro per il campo, ha avuto una bella intuizione, bravo Iling a dargli quella palla. Si sono comportati bene tutti, supportati dagli anzianotti in campo e chi è entrato. Bella vittoria in un momento non semplice, salire a 22 punti era il nostro obiettivo e i ragazzi se lo sono meritato"."Bravi tutti, Miretti ha fatto bene ma non riesce a far gol, Soulé era alla prima. Fagioli? Devo ringraziare Kean, non era al top a fine primo tempo, Fagioli doveva entrare a partita in corso. L'ho detto ai ragazzi: nel calcio e nella vita si cade e ci si rialza, bisogna essere incoscienti e avere sana follia. Bisogna essere forti mentalmente e affrontare la tempesta nel migliore dei modi, come hanno fatto i ragazzi. Bravi a switchare tra Champions e campionato, li ringrazio. Passeremo una buona domenica"."Giovani o vecchi, incoscienza e sana follia vanno sempre tenute. Se siamo troppo razionali, non si va da nessuna parte... Cos'ho detto ai ragazzi? Trovare l'equilibrio a livello mentale, ma le risposte sono importanti quando le cose vanno male come sono andate. Da marzo scorso non vincevamo 3 partite di fila, stasera non era semplice. Il 29 è il compleanno di mio figlio, ero fiducioso... nel 2011, si vinse a Roma 3-1 o 3-2, quando poi Cassano non si sentì bene. Giocavamo anche oggi con i giallorossi, ero fiducioso anche per quello...".- "C'è stata una situazione in cui doveva guardare l'uomo dietro. A volte si fanno attrarre dalla palla e andiamo poco sugli appoggi. Miretti ha giocato tanto, l'anno scorso e quest'anno. E' affidabile di testa, poi uno può giocare bene o male, ma se hai uno affidabile a livello mentale sei un pezzo avanti. Più ne hai così, più vai avanti"."Rientrare prima? Ora dovevamo arrivare a 22, per mezz'ora siamo al quinto posto, abbiamo superato quota 20. L'ultimo angolo: dentro o fuori, ho preferito andar via...".