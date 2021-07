Allegri e la questione centrocampo, con tanti giocatori da valutare.Come scrive la Gazzetta: "​In questi giorni ha cominciato a lavorare con McKennie, ma anche con due elementi dell’Under 23 che potrebbero lottare per un posto in rosa. L’apprezzamento dichiarato del tecnico perrisale ormai a più di due anni fa: in questa estate Nicolò avrà la sua chance di ritagliarsi uno spazio e di diventare uomo di “rotazione”. Ma attenzione anche a Filippo, 31 presenze, 4 gol e tante buone “recensioni” con l’Under 23 in C".