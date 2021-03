Ieri sera è stato un one-man show di Massimiliano Allegri al Club di Fabio Caressa su Sky Sport, nel quale ha potuto raccontare aneddoti e la sua visione del calcio. Tra le cose che ha detto sulla Juventus attuale, ha anche risposto a una precisa domanda su Rodrigo Bentancur, giocatore che proprio con lui ha vissuto buone stagioni. Ecco cos'ha detto Allegri: "Non può giocare davanti alla difesa. Con me ne faceva una da regista e dieci da mezzala. Lui è bravissimo ma in cabina di regia ha un tempo di gioco di troppo".