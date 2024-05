Le parole di Allegri e Vaciago ad ANSA

Tra Massimiliano e il direttore di Tuttosport "l'incresciosa situazione è risolta". A riportarlo è una nota ANSA, che sottolinea come i due, che si sono incontrati questa mattina, hanno deciso di spiegarlo con una dichiarazione congiunta alla stessa agenzia.Si legge ancora nell'agenzia: "Con riferimento ai fatti avvenuti nel post gara di Atalanta-Juventus e riguardo al 'botta e risposta' mediatico tra loro intercorso ieri, l'allenatore Massimiliano ed il direttore di Tuttosport Guido Vaciago dichiarano che, dopo essersi parlati, hanno risolto l'incresciosa situazione che li ha riguardati ed hanno definito ogni loro questione con spirito di collaborazione e senso di responsabilità".