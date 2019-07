Metti una sera a cena al Fortino a parlare di #calciomercato fino a notte fonda. Un venerdì spumeggiante a Forte dei Marmi. Da #Galliani a Max #Allegri passando per Luciano #Spalletti, l'agente Lorenzo #Tonetti e Enrico #Preziosi fino all'imbucato Gigi #Marzullo... @nonleggerlo pic.twitter.com/zjG81bOYx5 — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 20, 2019

Mentre laè al lavoro agli ordini di Maurizio Sarri a Singapore, in attesa della prima amichevole di domani alle ore 13.30 contro il Tottenham, Massimilianosi gode le meritate vacanze, preludio a un anno sabbatico lontano dalle panchine a livello internazionale, insieme a tanti grandi amici e protagonisti del calcio italiano: in particolare, ecco Luciano, ex allenatore dell'Inter, Adriano, ex direttore generale del Milan, ed Enrico, attuale presidente del Genoa.