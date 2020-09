Massimiliano Allegri in passato ha descritto perfettamente le caratteristiche di Alvaro Morata, di ritorno alla Juve. In un estratto riproposto da Sky, l'ex tecnico racconta: "Alla Juve gli andai a dire che non doveva smetterla di tirare in porta, perché Tevez voleva più spesso il pallone e lo iniziava a guardare un po' storto. Lui che è un ragazzo intelligente, a quel punto non calciò più, la passava sempre (ride ndr). Lo ripresi da parte e gli dissi di scegliere bene il momento, ma di calciare. E' un bravissimo attaccante, uno dei pochi capace a fare la prima punta, seconda, esterno, tutto e uno dei pochi che può giocare con tutti".