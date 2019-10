Massimiliano Allegri potrebbe presto interrompere il proprio anno sabbatico e tornare in panchina in Premier League. Dove? Al Manchester United che, secondo quanto riportato dal Daily Express in Inghilterra, sarebbe molto vicino al tecnico livornese, per sostituire Ole Gunnar Solskjaer dopo un deludente avvio di stagione. E Allegri potrebbe ritrovare altri due ex della Juventus allo United: Patrice Evra nel suo staff e Mario Mandzukic in attacco, in arrivo proprio dai bianconeri nel prossimo mercato di gennaio.