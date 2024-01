Negli occhi, inevitabilmente, c'è tutto questo: c'è la grande impresa di Jannik Sinner contro Nole Djokovic, c'è la grande speranza della Juventus che affronta l'Empoli e prova a non pensare a San Siro. All'Inter. A ciò che potrebbe essere dopo ciò che sarà.



Così, la vigilia del match dell'Allianz Stadium, porta inevitabilmente un paragone. Chiesto direttamente a Max: "Chi sarebbe la Juventus tra i due sfidanti dell'Australian Open?". Beh, risposta "matematica", cioè riferita all'età: i bianconeri sono più giovani, quindi Sinner. Quindi chi vince.



Allegri non voleva un'altra scia di polemiche, però l'avrà quasi certamente ottenuta. Anche così si tiene alta l'attenzione.



Per formazione, ultime notizie e la situazione Kean, guarda il video qui in basso.