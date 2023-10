Le parole di Massimilianoa Sky post- "Il calcio è micidiale, crei tante occasioni, ti annullano gol, poi fai gol prendendo il palo con la palla che torna in mezzo. La squadra ci ha creduto fino alla fine in modo ordinato, Tek non affretta il rinvio, Miretti mette la palla... Mancava un minuto, siamo stati lucidi dopo una buona partita".- "Non meritava il cambio ma era ammonito, poi gli avevano annullato due gol meglio non esagerare (ride, ndr.): è cresciuto molto, sono contento, è diverso a livello mentale e può ancora migliorare".- "Si guarda perchè lì dietro abbiamo preso punti, ci sono gli scontri diretti... Soddisfazione soprattutto per i ragazzi, tutti quelli che erano in campo oggi credo solo in tre erano stati in testa alla classifica. Il gruppo è straordinario, ha messo cuore e tecnica. Giochiamo partite più solide e questo è un passo avanti".- "Kean è migliorato molto soprattutto quest'anno, è una crescita mentale e tecnica perchè sta lavorando molto. Sugli altri, sapete che ho un debole per Yildiz: oggi appena entrato è stato talmente svelto che è andato sulla palla di Milik, Miretti ha fatto davvero una bella entrata, ha fintato, quando vedo giocatori così... La Juve ha una rosa con ragazzi seri, che capiscono i propri limiti. Ci sono Huijsen, Nonge, Nicolussi che non ha ancora giocato. Ne abbiamo tanti, la Juve ha lavorato molto bene e non è merito mio ma del settore giovanile. Bisogna continuare a lavorare senza perdere l'equilibrio. E non scordiamoci Fagioli, che è fermo ma farà una grande carriera".- "A me piace molto questa definizione. Il calcio è uno sport maschio, quando si va in campo bisogna lottare, vincere i duelli. La gente si entusiasma, poi è il DNA della Juve ottenere queste vittorie di lotta e sofferenza. Non ci vergogniamo, anzi deve essere una qualità che ci deve far giocare e vincere".- "Tutte le cose vanno desiderate, già desiderare di entrare nelle prime quattro è importante, anche di allenarsi e vincere le partite. Alla fine vedremo, siamo ancora lontani ma stiamo crescendo. Questa sera mi è piaciuta la capacità di restare ordinati senza strafare, hanno gestito bene le forze e questa è la cosa migliore".- "Sì è cresciuto molto ma oggi bisogna andare piano piano. Spero continui così anche McKennie, con questa testa. Oggi da esterno ha avuto più modo di gestirsi, ma anche Rugani, Bremer, hanno più sicurezza, Gatti ha messo una palla straordinaria... Una bella serata, ora abbiamo due giorni di riposo per sfogarci poi riprendiamo a lavorare".