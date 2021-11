Un piccolo retroscena sulla partita di ieri, lo racconta Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport in edicola: "Allegri ha guardato la partita in piedi, con le mani in tasca, girandosi verso Landucci e la squadra per commentare".sono spuntati, ovviamente tutti amari: il primo per l'abbraccio con Thiago Silva - "c'è affetto, si vede" - , il secondo è stato sarcastico, come a dire: "siamo inferiori, non c’è partita". Per La Gazzetta, "un atteggiamento che ha fatto pensare ai messaggi del pre-partita, che sapevano vagamente di disarmo".