Quale undici vedremo domani contro l'Empoli? Allegri ha avuto l'allenamento del pomeriggio per dissipare gli ultimi dubbi, anche se soltanto domattina scioglierà le riserve sulla formazione da schierare al Castellani. Riassumendo, o comunque ragionando per sommi capi, il tecnico livornese ha un dubbio per reparto, portiere escluso (almeno su Szczesny, siamo certi e sicuri).



IN DIFESA - Sì, perché se Danilo e De Sciglio sembrano certi di un posto, così come De Ligt, il dubbio dietro riguarda esclusivamente Leonardo Bonucci. "Non erano in programma quei 45 minuti fatti con il Villarreal", ha raccontato Allegri in conferenza. Tutto dipenderà dalle sensazioni della giornata, dalla necessità poi di fargli stringere i denti. Come sempre, dipendesse da Leo, la giocherebbe tutta. Le giocherebbe tutte.



A CENTROCAMPO - Zakaria torna dal primo minuto, anche Rabiot sembra piuttosto sciuro di un posto da titolare. E il dubbio? Riguarda il regista: da una parte c'è la sicurezza di Locatelli, dall'altra la possibilità di Arthur di dare verticalizzazioni e migliorare il giropalla. L'italiano è favorito, ma nulla è assolutamente scontato.



IN ATTACCO - Oh, Cuadrado sulla destra aiuterà anche in difesa, in mezzo Dusan Vlahovic sembra favorito su Alvaro Morata. E poi? Uno tra lo spagnolo e Moise Kean a chiudere la formazione. Nelle ultime ore sono calate le quotazioni dell'attaccante ex Everton. Ma l'idea stuzzica Allegri. Anche per avere un cambio dinamico a partita in corso...