Se pensiamo ai risultati, allora è un paradosso. Se pensiamo alla missione per la quale aveva firmato, allora è un atto di coerenza.Non è soltanto una questione di responsabilità, è diventata una storia di scelte. La Juve ha deviato i binari del progetto giovane e si è accaparrata due acquisti importanti, onerosi, ma non spendibili in futuro. E' venuto meno il caposaldo dello scorso mercato, così com'è cambiata la gerarchia dello spogliatoio. L'erede di Chiellini - che neanche si aspettava di chiudere anzitempo, causa addio al Mondiale - avrebbe avuto la dieci e il volto pulito di Dybala. In un anno posso mutare tante cose. E' stato stravolto tutto. L'unica certezza, a prescindere dai risultati, è sempre stata Allegri.Le polemiche sull'arrivo, prima ancora l'incontro con Campos e le voci sul Psg: neanche l'estate è stata banale, per Allegri. Anzi. E' stato persino decisivo per il mercato della Juve, con il pressing raccontato da Pogba e la richiesta chiarissima di Di Maria. Un po' di turbolenze ci sono state, come succede in ogni viaggio importante. La sensazione, un anno dopo, è che si trovi già davanti a un all in. A un azzardo studiato. La Juve gioca ancora con le sue carte, ma vincere resta l'unica cosa che conta.