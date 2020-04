Il Bayern Monaco ha scelto e per il proprio futuro non ci sarà un cambio in panchina. Dopo la promozione ad allenatore della prima squadra immediatamente dopo l'esonero di Nico Kovac, Hansi Flick ha convinto tutto il management del club bavarese e ora è arrivata anche la conferma ufficiale sul suo futuro.Niente da fare per Massimiliano Allegri, in lizza proprio per la panchina bavarese. Flick ha infatti messo nero su bianco il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2023 e sarà lui a gestire il progetto tecnico-tattico del club bavarese anche per le prossime stagioni.​