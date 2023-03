Le parole dia Sky Sport:LA PARTITA - "Era importante passare il turno, era importante. Bisogna migliorare quando siamo in vantaggio, fare scelte migliori, gestire meglio la palla. Un po' per caratteristiche, un po' per errori. In 11 o in 10 non è cambiato niente, dovevamo tenere più palla".VLAHOVIC - "Son contento per l'aspetto psicologico. Ma dobbiamo guardare alla prestazione del secondo tempo, non si possono fare quegli errori tecnici. Così non va bene!".ATTEGGIAMENTO - "Sicuramente averli in condizione a livello mentale è un bel segnale. Ma guardo la prestazione, nel secondo tempo bisogna assolutamente migliorare".TENERE PALLA - "Dalle caratteristiche dei giocatori, la ciliegina l'ha messa Szczesny sul rilancio per Kean. Sono situazioni da migliorare, ma abbiamo caratteristiche, tutti gli attaccanti a parte Di Maria sono contropiedisti".