Le parole dia Sky:SCELTE - "L'ho fatto per voi così siete contenti. Sono 4 attaccanti c' è anche Cuadrado".ALEX SANDRO - "Ha sempre questo flessore, non era sereno e ho preferito lasciarlo fuori, abbiamo tante partite, può recuperare al meglio per il ritorno".POGBA E VLAHOVIC - "Vediamo. Vlahovic sta meglio, Pogba invece ha fatto gli ultimi allenamenti con la squadra, più passa il tempo e più può tornare in forma e importante per la squadra".LA PARTITA - "Una partita europea, un quarto di finale contro una squadra che ha fatto risultati importanti, una squadra tecnica, ci vuole personalità, dobbiamo essere aggressivi, dobbiamo cercare di portare a casa la vittoria".