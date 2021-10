Oggi nella conferenza stampa pre partita, alla vigilia del match dellacon il Sassuolo, M: "Domenica a Milano con l'Inter, sbagliando,. Poi non sapevo se quello tirava, con deviazione, e prendeva l'incrocio dei pali.". Non è la prima volta che in questa stagione il tecnico dei bianconeri ammette di aver sbagliato scelte di formazione o cambi a partita in corso. Ed è in un certo senso una novità,. Contro l'Inter, Allegri ha ammesso di aver sbagliato una scelta iniziale,: "Dobbiamo imparare velocemente che in questo tipo di partite alla fine bisogna essere tosti, cattivi, giocare meglio e con attenzione. Fa parte di una crescita. Io sono responsabile sui cambi. Ho sbagliato. Dovevo mettere gente più difensiva visto che la partite era in cassaforte".: "Nel secondo tempo abbiamo rischiato addirittura di perderla dopo l'1-1, fino all'1-1 la partita era in totale controllo. La responsabilità è mia sui cambi, li ho sbagliati"., chiamato dalla Juve a fare la differenza dopo i tentativi falliti, per motivi diversi, con Sarri e Pirlo. Due anni fuori dal calcio, una Juve che nel frattempo è cambiata profondamente, così come sono cambiate le rivali. Sicuramente nelle parole di Allegri c'è anche un volersi prendere delle responsabilità per non scaricarle totalmente sulla squadra (il contrario di quanto ha fatto Mourinho dopo il 6-1 subito dalla Roma in Norvegia), ma resta il fatto che,. Proprio Allegri lo ammette: "I punti lasciati all'inizio purtroppo non ci consentono di avere grande margine d'errore".