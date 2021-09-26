vs. Udinese: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, A. Sandro; Cuadrado, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Dybala, Morata
vs. Empoli: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, A. Sandro; Bentancur, Danilo, Rabiot; McKennie; Dybala, Chiesa
vs. Napoli: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Kulusevski
vs. Milan: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, A. Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata
vs. Spezia: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, McKennie, Rabiot; Dybala, Kean
Probabile vs. Samp: Perin; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, A. Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata