La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa un riepilogo delleun "vizio" che l'allenatore toscano condivide col predecessore Andrea Pirlo.: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, A. Sandro; Cuadrado, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Dybala, MorataSzczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, A. Sandro; Bentancur, Danilo, Rabiot; McKennie; Dybala, ChiesaSzczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Kulusevski: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, A. Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, MorataSzczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, McKennie, Rabiot; Dybala, KeanPerin; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, A. Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata