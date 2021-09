Max, in conferenza stampa, ha parlato della partita che deve fare la Juventus: "Dobbiamo giocare una partita tecnica domani, loro sono fisici e hanno due buoni giocatori. Dobbiamo affrontare la partita con serenità. Con 5-6 punti in più vedevi le cose in maniera diversa, ma le prestazioni restano le stesse. Abbiamo sbagliato troppi passaggi, lavoreremo e miglioreremo. Sabato a centrocampo probabilmente non si conoscevano neanche, hanno fatto fin troppo bene".