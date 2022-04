Intervenuto nel corso del Festival dei Giovani in corso a Gaeta, Massimiliano Allegri ha parlato anche di vittorie e rimonte, ricordando alcuni momenti del suo passato: "Le vittorie sono tutte belle, non saprei scegliere: mi ricordo il primo campionato di C a Sassuolo o il primo scudetto in Serie A con il Milan. Le sconfitte invece sono tutte brutte, alcune di più perché ti rimane il dubbio che avresti potuto fare qualcosa meglio". E ancora: "Al terzo anno di Milan o al secondo di Juventus partimmo molto male, e anche se lavoravamo tanto non ci rendevamo conto che stavamo perdendo lucidità: quando abbiamo semplificato tutto siamo andati molto meglio".