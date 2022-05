Allegri, in conferenza stampa, ha parlato della finale di domani e del futuro: "La perdita di Ronaldo non è stata semplice, io dovevo conoscere la squadra, abbiamo avuto situazioni nel percorso dove abbiamo perso Chiesa. Domani li ho convocati tutti, domani sono tutti convocati... Abbiamo avuto delle difficoltà. Il fatto di spingere molto sull'acceleratore... Piano piano, e su questo ero sereno, siamo cresciuti dopo il turno di Champions. La società ci ha dato una mano prendendo Vlahovic, abbiamo così fatto una rincorsa importante che è terminata con la sconfitta in casa con l'Inter. Quella era una partita che ci dava un'ulteriore spinta. Ora siamo qui a giocarci la Coppa Italia. Per essere qui bisogna arrivarci. Altrimenti guardi la televisione. Siamo qui e facciamo il meglio possibile. Credo si sia creata una base, tra me e i giocatori, tra me e la società dopo 2 anni. Sono contento e sono sereno del fatto che l'anno prossimo avremo più possibilità per lottare fino in fondo per l'obiettivo principale, lo scudetto. Per arrivare a marzo nelle migliori condizioni. Domani la Coppa Italia, sarebbe carino portare a casa il trofeo. Abbiamo le ultime due partite, finire la stagione nel migliore dei modi per programmare la prossima subito dopo".



