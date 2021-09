Max, in conferenza stampa , è tornato sul pari con il Milan: "Ho rivisto la partita di domenica, abbiamo sbagliato dal 45' al 52' otto palle gratuite. Non si può. Quando la squadra doveva recuperare palla, bisogna avere una buona gestione. Passare bene, con i tempi giusti. Le occasioni potenziali, con Rabiot, la palla sbagliata di Bentancur, passaggio sbagliato di Morata 3 vs 1. Se sbagli tecnicamente, ti arriva l'angolo e la paghi. Poi potevamo perdere, abbiamo avuto la fortuna di non perdere la partita. Abbiamo rischiato anche di perderla. Quei momenti della partita bisogna farli meglio, tecnicamente e con più lucidità".