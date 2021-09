Max, in, ha parlato die del suo addio: "Cristiano non voleva più giocare nella Juve, ha trovato la soluzione dello United, è andato. Comunque sarebbe stato l'ultimo anno alla Juventus e come giustamente diceva giustamente il direttore Cherubini abbiamo anticipato di un anno quello che dovevamo fare qui. A Cristiano dopo tre anni meravigliosi auguriamo il meglio. La vita va avanti, pensare a ciò che è successo o è stato fatto a me non piace e non ha senso, si parla di niente. Nella vita bisogna solo fare. La Juve ha sempre vinto di gruppo: chi vince lo fa così, non di singolo. E alla Juve a maggior ragione perché ha nel DNA questa caratteristica, attraverso amor proprio, sacrificio, mettersi a disposizione. Per arrivare a essere competitivi e vincere, che non è facile, bisogna avere grandi ambizioni e amor proprio, oltre alla passione in ciò che facciamo".