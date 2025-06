Allegri torna prof a Coverciano: 'Non sono qui per insegnarvi qualcosa, bisogna far esprimere i calciatori'

Allegri agli allenatori: la lezione



A chi ha tenuto la lezione Massimiliano Allegri

L'ex tecnico della Juventus oggi al Milan Massimilianoè tornato in aula a Coverciano in veste di docente al corso da allenatori UEFA Pro, una lezione di due ore, questa mattina che ha tenuto tutti attenti e concentrati per seguire le parole di Max. Questa la lezione di Allegri riportata da Tuttosport:, ma a raccontarvi le mie esperienze professionali. Bisogna essere bravi a far esprimere i giocatori al meglio delle loro possibilità".



Cosa ha vinto Allegri da allenatore

Allegri oggi ha parlato a Coverciano all'interno del corso da allenatori UEFA Pro. I corsisti sono Marek Hamsik, Cesc Fabregas, Fabio Pisacane, Guido Pagliuca e in generale molti volti noti del panorama calcistico italiano che ambiscono a costruirsi un post carriera calcistica restando sempre nel rettangolo verde.Allegri è uno degli allenatori più premiati dal Settore Tecnico, con cinque ‘Panchine’ nel suo palmares personale (quattro d’oro, di cui tre con la Juventus e una col Cagliari, e una d’oro di Serie C da tecnico del Sassuolo). Il tecnico è stato parecchi anni alla Juventus, poi un anno di fermo ed ora si è recentemente legato al Milan.





