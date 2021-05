In attesa di conoscere il suo futuro -non più tardi di settimana prossima- Massimiliano Allegri torna all'Allianz Stadium. Il tecnico sarà a Torino e non (ancora) per la panchina della Juventus. Stavolta parteciperà alla Partita del Cuore, in programma all'Allianz Stadium martedì 25 con fischio d'inizio alle 21. Sarà l'edizione numero 30 con i "Campioni per la Ricerca" che sfideranno la Nazionale Italiana Cantanti del capitano Enrico Ruggeri. Ve la racconteremo anche in diretta su IlBianconero.com. Allegri giocherà in squadra con John Elkann, Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Buffon, Pirlo e i piloti della Ferrari Leclerc e Sainz.