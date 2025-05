Allegri torna alla Juventus, per gioco

Redazione Calciomercato

L'avete vista, quella foto. L'avete vista e qualcosa dentro di voi è scattato: che sia felicità, rassegnazione, paura, eccitazione, più semplice curiosità.Cos'accadrebbe? Roba che neanche l'intelligenza artificiale potrebbe prevedere.Il gioco è molto semplice. E dal gioco proprio inizia: tornerebbe a essere il primo pensiero? O sarebbe sacrificato sull'altare della necessità di andare in Champions League? Che poi, finiamola: non c'è certezza, nemmeno con grandi mercati e grandi promesse. Con grandi giocatori, forse.Era ciò che lamentava a una Juve costretta a rassicurarlo con i super scarti degli altri, per i quali il bianconero era semplicemente una combinazione di colori, meno importante di un Mondiale o di una stagione al sole.

Ma sì, mettiamo che ritorni. Mettiamo che ci sia davvero un Allegri ter. Mettiamo che una parte della tifoseria vinca, e che l'altra venga definitivamente sconfitta, dopo l'estate a sognare con Thiago Motta e la vita a sbattere in faccia una durissima realtà che vale un mattone sullo stomaco. Cosa vorrebbe dire? Intanto, che la premessa appena fatta e che avete appena letto, è totalmente sbagliata: non ci sarebbero né vincitori e nemmeno vinti. Ci sarebbe solo una grande incapacità di guardare oltre, oltre l'eterno ritorno alle certezze, che non è vita. E' solo paura di sbagliare.La Juventus sconfesserebbe drasticamente il piano iniziato da Thiago Motta, ma che può sopravvivere a quest'ultimo. Persino avere respiro con Antonio Conte.: trovare panchina, per uno dal suo palmarés è davvero così complicato? O si porta dietro gli stessi dubbi coltivati alla Continassa in ben due occasioni?Togliete gli occhiali rosa, evitate di filtrare i malumori, le difficoltà, le vette mai accessibili, le squadre mai in grado di lottare realmente per lo scudetto. Guardatela per ciò che sarebbe: un'inutile operazione di marketing, potenzialmente dannosa, chissà quanto giusta. E per entrambi.Mettiamo che torni Allegri, sì. Mettiamo che lo faccia realmente. Mettiamo che si ritorni nel calderone delle discussioni: pro o contro, da una parte o dall'altra, capace o incapace, giochisti e fuochisti. Cosa avremmo? La stessa confusione di cui questa Juventus è tutt'ora vittima. La stessa miopia che non ci fa guardare oltre.