La Juventus non conferma minimamente le voci su un possibile ritorno di Max Allegri in panchina. Né per giugno né per subito, visto che la società conferma la totale fiducia in Maurizio Sarri. In giornata, stando a quanto riportato da La Repubblica, il presidente della Juventus Andrea Agnelli potrebbe richiamare il tecnico toscano in panchina. Nulla di imminente, l'ipotesi sarebbe solo in caso di declino catastrofico della stagione, ma il tecnico toscano potrebbe essere una soluzione qualora Maurizio Sarri non riuscisse a correggere la piega presa dopo le sconfitte con Napoli e Verona.