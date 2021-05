Sui profili social dei tifosi della Juve, ovviamente, in queste ore non si parla che del ritorno di Massimiliano Allegri in bianconero. I pareri sull'operazione sono discordanti, ma l'evento è talmente importante da ispirare, in ogni caso, "meme" a profusione: ve ne proponiamo qui una breve rassegna. Del resto sono molti gli spunti ironici suggeriti dal rientro a casa del tecnico livornese: dalla sua ben nota passione per l'ippica (buone notizie per "cavallo pazzo" Rabiot!) agli schieramenti tattici sorprendenti (c'è chi già pensa a Chiesa terzino…). E la soddisfazione di averlo strappato all'Inter - almeno stando alle suggestioni di mercato - è notevole…